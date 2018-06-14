Прогноз экспертов: Айфоны могут вырасти в цене в три раза – США «помогут» Huawei

Таким может стать ответ Китая на вызов США, который произвёл атаку на Huawei. Тем временем Россия приступила к разработке собственного проекта операционки.

Следствием начала торговой войны между Вашингтоном и Пекином может стать то, что айфоны вырастут в цене в три раза. Таков неутешительный прогноз экспертов.

Такое вовсе не исключено, если нападки США на компанию Huawei станут продолжаться, и сценарий перейдёт в свой самый негативный вариант. Это может обрушить весь мировой рынок девайсов.

Предполагается, что уже в течение ближайшего времени в два-три раза может вырасти цена смартфонов Apple.

Судя по последней поступившей информации, Google уже прекратила сотрудничество с Huawei во всех сферах, где предусмотрено передавать оборудование, программное обеспечение или технические услуги.

Частично это уже подтверждено представителями, как Google, так и Huawei.

Однако, 21 мая США разрешили, временное возобновление деятельности Huawei на своей территории. Срок разрешения ограничен 19-м августа. В основном оно касается возможности предоставления программного обеспечения своим пользователям.

Смартфоны Huawei являются в России одними из самых популярных. Ими пользуются миллионы людей. Однако, если США продолжит давить на эту компанию, Китай может ответить ударом по корпорации Apple.

Айфоны производятся сейчас, преимущественно, именно в Китае. Если его переносить, то стоимость гаджета с нынешних 80 тысяч рублей вполне может вырасти до 180 тысяч.

Если события станут развиваться самым негативным образом, корпорации Apple придётся заняться поиском других производственных площадок. Это может быть, например, в Индии или Сингапуре.

Однако в этом вопросе является очень важным, чтобы новые партнёры смогли не только обеспечить требуемые объёмы производства, но и должное качество девайсов. Также не следует упускать из виду то, что Айфоны получают многие свои комплектующие именно из Китая.

В то же время, россиянам, у которых находится в пользовании смартфон Huawei, нет причин для беспокойства. Обновления, касающиеся безопасности, будут продолжать выпускаться.

США могут заблокировать появление новых версий Android. Однако, это не представляет из себя критическую проблему.

Все приложения, которые необходимы для работы, отлично функционируют и на восьмой версии Android. Эта ОС обеспечивает качественную и бесперебойную работу.

Так что, смартфон может скорее устареть физически, чем морально.

Однако, фактом является то, что торговая война, если её развяжут США и Китай, может привести к существенному дефициту гаджетов, что, неминуемо, вызовет огромный рост их цен.

В связи с этим, на рынке России могут появиться самые различные и некачественные подделки. Это является очень тревожным моментом. Человеку, который не является специалистом, будет очень трудно их различить.

На сегодняшний день рынок смартфонов контролируют две основные операционные системы. Это Android и iOS.

Россия, учитывая складывающуюся ситуацию, приступила к созданию собственной операционной системы. Она получит название «Аврора». Разработка ведётся не с нуля. Были приобретены соответствующие права и патенты. В частности, система Sailfish, которую разработали в Финляндии в 2012-2013 годах.