Uber начинает тестировать доставку еды с помощью дронов

Уже этим летом компания проведет серию тестов по доставке фаст-фуда беспилотниками. Об этом сообщили представители Uber на конференции в Вашингтоне.

После ошеломительного успеха проекта Uber Eats компания решила всерьез заняться модернизацией в сфере доставки. Власти США уже одобрили проведение испытаний на территории Сан-Диего, штат Калифорния. Этот город подходит для проекта по климатическим условиям. Ранее компания уже проводила похожие тесты совместно с McDonald’s, однако теперь в Uber готовы к более масштабным экспериментам.

Доставка будет происходить в два этапа. Сперва дрон доставит заказ на крышу автомобиля Uber, а затем курьер привезет еду заказчику. Нужную машину беспилотник будет определять по QR-коду. В компании считают, что такой метод в три раза сократит время ожидания заказа при том, что стоимость не изменится.

Сейчас компания разрабатывает специальную модель беспилотника, которая сможет доставить еду целой и невредимой, а главный партнер McDonald’s работает над упаковкой, чтобы заказ оставался горячим.

Эксперты компании Uber считают, что на внедрение воздушной доставки может понадобиться до трех лет. Однако прогнозы на ближайшее десятилетие говорят о том, что такой способ получения заказов станет максимально востребованным. Несмотря на все сложности в Uber готовы работать над технологией и продвигать ее не только в пределах США, но и за рубежом.