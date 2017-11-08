Компания Uber готовит новый проект по прокату электровелосипедов по всеми миру

Компания Uber готовит новые проекты по расширению своей деятельностью. Одним из таких станет прокат электровелосипедов в разных странах мира.

Ранее руководство Uber приобрели компанию Jump (прокат электровелосипедов), с которой до этого уже сотрудничали. Теперь в Uber планируют воспользоваться опіытом, приобретенным за период этого сотрудничества.

Теперь благодаря обновленному приложению люди в разных точках мира смогут выбрать для себя более оптимальный вариант передвижения на электровелосипеде в плане цены и рпсстояния до нужного места. По статистике, электровелосипеды и самокаты совсем скоро смогут заменить автомобили, став при этом распространенными видами индивидуального транспорта.

Напомним, что Uber - это американская компания, которая основала одноименное мобильное приложение. С помощью этого дополнения пользователи могут заказать и оплатить такси, а так же вызывать частных водителей.