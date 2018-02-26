Sony запустила линию автоматизированной сборки PlayStation

Японский гигант первым почти полностью доверил сборку роботам.

Автоматизированная линия сборки на заводе в Кисаразу. Фото: ixbt.com, 3dnews.ru

Информацию о запуске автоматизированной линии обнародовало издание Nikkei. Роботизированный конвейер по сборке PlayStation 4 был запущен в Кисаразу еще в прошлом году. На ленте длиной 31,4 м задействовано 4 человека. Двое на загрузке и двое на упаковке. Остальное, в том числе соединение кабелей и шлейфов, делают автоматы. Линия производит 1 млн приставок в год. Издание отмечает, что это намного понижает расходы на электроэнергию и оплату труда.

Автоматизация сборки позволяет не только увеличить выпуск PS, но и в разы удешевляет их себестоимость. Что в итоге позволяет Sony управлять рынком продаж.

Все это дает возможность с высокой степенью вероятности предположить, что электронный гигант будет внедрять подобные автоматизированные линии сборки и на других подразделениях. А также, что очередная 5-я версия PlayStation тоже будет производиться таким образом.

Впрочем, к серьезному удешевлению продукта на рынке это может пока не привести. Поскольку Sony на сегодня единственная компания, прибегнувшая к роботизации. Но доступнее PlayStation станут.