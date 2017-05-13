В американском штате Мичиган из-за волос матери младенцу могли ампутировать пальцы на ноге.

Хизер Фрик, отец двухмесячного сына Джейкоба, поделился с пользователями Facebook своей историй и призвал родителей быть внимательнее.

В Рождество мать переодевала своего сына. Отец обратил внимание на посиневшие пальцы ног младенца. Присмотревшись, родители выяснили, что два пальца были обвиты волосами. Поэтому кровоток был затруднен, в следствие чего кожа приобрела нездоровый оттенок.

Сначала родители сами пытались избавиться от волос. Однако полностью высвободить маленькие пальцы на ноге сына не удалось. Хизер Фрик вызвал скорую. Медики около часа спасали пальцы малыша, успешно справившись со своей задачей. Они также обратили внимание, что родители своевременно ослабили давление. Это спасло двухмесячного Джейкоба от ампутации.