В Черкесске родители были избиты до полусмерти сыном

В Черкесске родители были избиты до полусмерти родным сыном. Супруги обратились с заявлением в полицию.

Домой к родителям мужчина пришел будучи под воздействием алкоголя. Он принялся избивать свою 50-летнюю мать. На защиту жены встал супруг. Однако даже родной отец не смог усмирить разбушевавшегося сына. Родитель получил множество колото-резанных ранений.

Супружеская пара была доставлена в больницу Черкесска. Отец мужчины находится в отделении хирургии. Матери был наложен гипс на переломы. Ей врачи разрешили вернуться домой.

Сотрудники полиции уже произвели задержание подозреваемого. Обвинения в избиении до полусмерти собственных родителей он опровергать не стал. Сейчас проводится расследование. Позже дело передадут в суд для вынесения приговора.