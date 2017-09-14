В Норвегии вынесли приговор покусавшему полицейских мужчине. Ему предстоит провести в тюрьме 30 дней.
В апреле 2017 года в норвежском городе Берген жители пожаловались на шумных соседей. Полицейские прибыли к дому, где проходила вечеринка, мешающая другим людям. Однако компания отказалась выходить из дома. Они принялись атаковать стражей порядка. В полицейских полетели камни, снежки и цветочные горшки.
21-летний мужчина оказал особо жестокое сопротивление при задержании. Он кусал полицейских. Прокурор отметил, что нападение на сотрудников при исполнении является серьезным нарушением закона. И наказать подсудимого необходимо по всей строгости закона. Теперь суд Норвегии ему вынес приговор, после которого он обязан провести в тюрьме 30 дней.
В тот вечер на вечеринке всего задержали семь человек.
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