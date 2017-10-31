В Воронежской области на трассе «Дон» появились автомошенники

Воронежские автомобилисты предупреждают о появлении на трассе М-4 «Дон» новой группы мошенников.

Трюк, впрочем, злоумышленники выбрали не новый. Они останавливают машины на трассе под предлогом поломки собственного авто. Просят оказать помощь. А потом жалуются на отсутствие наличности и предлагают купить недорого золотые украшения. На самом деле предлагаемые кольца, цепочки и другие украшения к золоту не имеют никакого отношения. Все они сделаны из так называемого «цыганского золота» - медного сплава рандоля.

Авторы постов также предупреждают, что мошенников можно опознать по специфической «арабской» внешности и еврономерам их автомобиля. Видимо, этот антураж должен придавать убедительности их истории и помогать облапошивать доверчивых путешественников.

По словам воронежцев, раньше подобные злоумышленники промышляли и на других крупных автодорогах области. Сейчас мошенники активизировались, видимо, в преддверии сезона отпусков, когда неизбежно растет транспортный поток на южных направлениях. Жители области призывают проезжающих оставаться бдительными.