В Хабаровском крае 2-летний малыш захлебнулся в яме с водой

По предварительным данным, двухлетний малыш захлебнулся водой в яме на соседском подворье.

Несчастье произошло вечером 22 мая в поселке Молодежный. Ребенок гулял на улице вместе с братом, который не намного его старше. Потом малыш ожегся крапивой и якобы убежал домой. Но больше живым его не видели.

Родители ребенка обратились за помощью в его поисках к волонтерам. Помогать в поисках малыша приезжали из соседних поселков, а также из Комсомольска. Тело ребенка спустя несколько часов нашли – оно лежало в неглубокой яме в соседнем дворе. Ее вырыл сосед, собиравшийся устанавливать новый забор. В яме стояла вода, которой, по предварительным данным, и захлебнулся малыш.

Сейчас следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие установит все подлинные обстоятельства трагедии.