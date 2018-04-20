Бывшему замначальника управления МВД вынесен приговор за мошенничество

Три с половиной года проведет в колонии бывший замначальника по тылу 4-го управления МВД России Максим Рыбкин. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, рассмотрев дело о мошенничестве бывшего подполковника внутренней службы.

В материалах дела значится, что Рыбкин узнал об уголовном деле в отношении менеджмента коммерческой компании и предложил ее учредителю повлиять на ход следствия, в том числе на решение о привлечении к уголовной ответственности и мерах пресечения. Однако никакого влияния на подобные вопросы на самом деле он оказать не мог.

За свои «услуги» мошенник взял 18 тысяч рублей, часть из которых потратил на покупку квартиры в столице. А когда выяснилось, что обещания свои он не сдержал, 10 миллионов пришлось вернуть коммерсантам, а еще на 8 выдать расписку. Руководители компании обратились за помощью к правоохранителям, в результате весной прошлого года Рыбкина задержали. Вскоре после этого задержания начальник 4-го управления, а также два его заместителя лишились своих должностей.

Добавим, что 4-е управление МВД отвечает за безопасность особо опасных и секретных объектов в столице.

Теперь по решению суда бывший правоохранитель не только получил реальный срок, но и лишился права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение 3 лет, а также своего специального звания.