На Сахалине нашли около 93 тонн мертвой сельди

Экологи бьют тревогу – на Сахалине произошел массовый мор тихоокеанской сельди. По самым приблизительным подсчетам, общий вес погибшей рыбы составляет не менее 93 тонн.

О ЧП рассказала «Экологическая вахта Сахалина». Специалисты из этой общественной организации обследовали северо-восточное побережье острова в районе залива Пильтун и нашли несколько точек замора сельди. На одной из них экологи насчитали почти 6 тысяч тушек мертвой рыбы на десяти квадратных метрах побережья. А в устье реки Хальчикова эксперты нашли «пятно» из рыбных тушек площадью в 440 квадратных метров и толщиной примерно 30 сантиметров.

При этом вся рыба относится к одной породе сельди – тихоокеанской. А значит, речь может идти о серьезной угрозе исчезновения популяции этой рыбы у Сахалина.

Что стало причиной замора, пока не известно. При содействии местных властей экологи собираются отправить образцы сельди в московскую лабораторию для проведения анализов.