Роскачество выявило подмену рыбы в лососевых консервах

Специалисты отбирали образцы для анализа на основе данных о продажах продукта разных марок, а также обращений, которые поступали от потребителей. В результате отобрали 23 образца, которые были изготовлены на Камчатке и Сахалине, в Приморье, а также в Московской, Рязанской и Псковской областях.

Консервы проверили по нескольким основным показателям. Так, все образцы успешно прошли проверку на соотношение рыбы и бульона (50/50), отсутствие вредных химикатов и пестицидов, а также проверку свежести рыбы. Однако оказалось, что 12 производителей плохо почистили рыбу от чешуи. Кроме того, в четырех банках рыба имела неприятный запах, а еще в двух мясо оказалось слишком мягким и разваливалось в кашу.

Но главное, эксперты установили, что 3 компании – производителя подменили более ценную заявленную рыбу (нерку, кижуч или кету) на более дешевую горбушу. Так производители решили сэкономить, попросту обманывая покупателей, ведь обычный человек вряд ли отличит подмену обработанной рыбы на вкус.

Также специалисты проверили консервы на наличие плесени, грибков и паразитов. В 10 образцах были найдены погибшие личинки нематод, однако эксперты говорят, что они неопасны для здоровья людей.

Лучшими среди отобранных образцов эксперты признали консервы «Устькамчатрыбы» и горбушу торговой марки «Море внутри». Оба эти образца имеют цену в 150 и 135 рублей соответственно. Это немало, говорят специалисты, но в данном случае цена имеет значение. А консервы стоимостью меньше 45 рублей вообще должны вызывать у потребителей подозрения в их качестве.