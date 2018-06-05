В Уфе посетителей торгового центра эвакуировали из-за сгоревшей еды

Около 200 посетителей и работников торгово-делового центра «Гостиный двор» в Уфе эвакуировали из-за подгоревшей на плите еды. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Информация о задымлении в здании комплекса поступила в экстренные службы около 15:10 мск. На место происшествия немедленно выехали два десятка пожарных и 7 единиц спецтехники, поскольку действовать предполагалось по повышенному рангу сложности. Однако с источником дыма администрация комплекса справилась до приезда спасателей. Им оказалась пища, сгоревшая на плите расположенного в «Гостином дворе» гипермаркета «Перекресток».

Около двухсот человек, которых в экстренном порядке эвакуировали из здания, примерно через час после начала инцидента смогли снова вернуться в здание. Сейчас «Гостиный двор» продолжает работу в обычном режиме.