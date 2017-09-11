В погруженном во мрак после урагана Барнауле ввели режим ЧС

Около 35 тысяч жителей Алтайского края остались без электроснабжения после урагана, разгулявшегося на Алтае в субботу, 23 июня. В общей сложности обесточены около 10 населенных пунктов, в Барнауле электричество пропало практически во всем городе. В некоторых пострадавших поселках остановлено и водоснабжение. Пострадали несколько зданий, с которых ветром сорвало крыши.

Штормовой ветер повалил около сотни деревьев, одно из них упало на местный дворец бракосочетаний.

Едва удалось избежать трагедии на Оби. Ураган сорвал с причала баржу с плавучим кафе, в котором на момент стихийного бедствия находилось почти 160 посетителей и сотрудников. Судно ударило об опору моста. По счастью, пострадали всего несколько человек, которые получили порезы от вылетевших в момент столкновения стекол. Позже экипаж баржи причалил к другому берегу, где спасатели помогли эвакуировать людей.

В центре Барнаула ураганный ветер повалил строительный кран. Им управлял 50-летний машинист, которого с травмами доставили в больницу. Однако помочь пострадавшему медики не смогли, мужчина скончался.

Сегодня в городе и крае ликвидируют последствия стихийного бедствия. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы планируют восстановить электроснабжение до конца дня. Согласно метеопрогнозу, непогода еще не уйдет из Алтая – 24 июня там ожидают грозы и шквалистый ветер.