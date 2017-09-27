На одном из подмосковных аэродромов погиб парашютист

Парашютист погиб при совершении маневра на территории аэродрома Большое Грызлово.

Трагедия произошла 9 августа. Спортсмен выполнял тренировочные прыжки с одновременной отработкой экстремальных элементов. В какой-то момент он допустил ошибку, выбрав неправильную высоту разворота, в результате чего завершение трюкового элемента произошло на слишком маленькой высоте. Парашютист попытался исправить ситуацию, резко развернувшись в другую сторону, но это привело к тому, что он врезался в одно из зданий аэродрома. В результате полученных травм молодой человек погиб на месте.

В конце июля этого года двое человек погибли при падении с «аттракциона», устроенного местными предпринимателями села Андреевка, Приморского края. Мужчину и женщину должным образом не закрепили к страховочной системе парашюта, который должен был катать их над морем, с помощью катера. В результате они упали с высоты около 50 метров и погибли на месте от полученных повреждений. Известно, что у собственников аттракциона не было ни какой-либо документации на технику, ни лицензии на оказание такого вида услуг, они платили только за аренду участка на пляже.