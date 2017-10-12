В Польше из-за переутомления полицейских закрываются целые участки

Несколько польских городов рискуют остаться без полицейской защиты. Ряды стражей порядка массово «косит» хроническая усталость.

По данным польского портала Onet, в Западно-Поморском воеводстве сразу в нескольких участках в разных населенных пунктах на больничный ушло 100% личного состава полиции. К примеру, в Камень-Поморском слегли все сотрудники отдела расследований; без персонала остался и участок на железнодорожной станции в самом большом городе воеводства Щецине. На больничный ушло 70% полицейских в участке района Небушево.

В независимом профсоюзе полицейских заявили, что речь совсем не идет о забастовке. Причиной массовых недомоганий сотрудников стала перегруженность работой и вызванное ею переутомление. Ведь летом полицейские традиционно массово идут в отпуск, а оставшиеся сотрудники вынуждены выполнять работу отпускников. Масла в огонь и так непростой ситуации подливает значительный некомплект личного состава. По словам главы полицейского профсоюза Рафала Янковского, проблема острее всего именно в Западном поморье. Этот регион Польши ближе всех расположен к Германии – туда польские полицейские едут за лучшим заработком и лучшими условиями.

В профсоюзе считают, что если не работать над улучшением ситуации, количество опустевших участков будет расти.