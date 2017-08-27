В Забайкалье возбуждено уголовное дело об избиении заключенных после футбольного проигрыша российской сборной

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудниками читинской колонии № 5 осужденных после проигрыша российской сборной команде Хорватии на ЧМ – 2018.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, следователями во время доследственной проверки установлен факт применения силы к осужденным, теперь предстоит собрать доказательства того, что это было сделано без оснований и в нарушение закона. По делу планируют провести больше допросы и очные ставки между осужденными и персоналом пенитенциарного учреждения, изучить видео с камер наблюдения и получить заключения назначенных экспертиз.

В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурируют имена двух пострадавших - Александра Нохрина и Евгения Кригера. Действия сотрудников ФСИН квалифицированы как превышение должностных полномочий, сопровождавшееся использованием спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК). Однако юрист Анастасия Коптеева, работающая с организацией правозащитников «Зона права», заявила журналистам, что на самом деле пострадавших от произвола в читинской колонии гораздо больше и сейчас адвокаты устанавливают их личности.

Напомним, в начале августа правозащитники рассказали об избиении осужденных в колонии под Читой, которое произошло после проигрыша российской футбольной сборной в четвертьфинале ЧМ. Тогда стало известно, что потерпевших били электрошокерами и применяли газ.