О возможном разрушительном извержении вулкана предупредили власти Японии

Японские власти планируют начало эвакуации жителей с острова Кутиноэрабу в связи с возрастанием опасности извержения вулкана Синдакэ. Риск извержения оценивается на 4 балла из 5-ти возможных.

Согласно предупреждения, размещенного на сайте управления метеорологии Японии, к концу дня (среда, 15 августа) жители близлежащей к вулкану префектуры должны быть на расстоянии не ближе трех километров к центру вулкана.

При последнем извержении Синдакэ в 2015 году было эвакуировано практически 150 человек. При этом, по словам метеорологов, в прошлый раз процессы пробуждения вулкана - увеличение количества газа, сильные вулканические землетрясения и непосредственно извержение - развивались гораздо медленнее. Поэтому сейчас специалисты опасаются, что до начала активных извержений осталось совсем немного времени.

Одновременно с этим, аналитики не исключают, что после прошедших землетрясений вулкана, процессы начнут затухать, и до самого извержения события могут не дойти. Однако, жителям рекомендуется подстраховаться и эвакуировать группы населения, нуждающиеся в повышенной заботе.

Напомним, что в после эвакуации мая 2015 года все жители острова смогли вернуться туда только в декабре.