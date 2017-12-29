Дочь британского миллионера скончалась после съеденного в аэропорту сэндвича

Медики предполагают, что причиной ее смерти мог стать кунжут из булочки, в которую был уложен бутерброд.

15-летняя Наташа, дочь хозяина известной фирмы Wow Toys, миллионера Надима Эднан-Лаперузы, летела с отцов в Ниццу рейсом British Airways. Перед самым вылетом девушка купила в кафе сэндвич с артишоками и оливками, а также прованским соусом тапенада. А уже в небе ей стало плохо – начался сильнейший аллергический приступ. Отец ввел дочери несколько доз лекарства, пытаясь его купировать, однако все усилия оказались тщетными. В одной из больниц в Ницце девушка скончалась от остановки сердца.

Медики считают, что Наташа сэндвич был сделан из булочки, в тесте которой был запечен кунжут. Выбирая бутерброд, девушка - аллергик могла попросту не заметить его.

Британские СМИ пишут, что отец Наташи готовит иск в отношении производителя сэндвича. После рассмотрения этого иска в Британии, возможно, ужесточат правила маркировки продуктов, которые содержат аллергены. Сейчас в стране существует список из 14 аллергенов, наличие которых в пище обязательно должно быть указано на упаковке, и кунжут входит в этот список. Однако это правило не распространяется на торговые точки, где закуски и блюда готовят на глазах у покупателей.