МЧС работает на месте страшного ДТП в Тверской обл

В Тверской области произошло крупное ДТП. Ранним утром 5 октября на трассе Калининского района столкнулись микроавтобус Ford и автобус ЛиАЗ, следующий в Старицу из Ржева. По данным прессы число погибших составило 13 человек. Региональная прокуратура подтвердила только 12.

"13 погибших, 17 пострадавших, из них 4 человека сейчас направлены в больницу на машинах скорой помощи", - передала пресс-служба. В сообщении Тверской прокуратуры говорится о начале проверки по факту происшествия. Ожидается приезд губернатора Игоря Рудени на место аварии.

В приемном отделении одной из больниц сообщили о двух пострадавших в крайне-тяжелом состоянии. На место ДТП отправлен вертолет МЧС для эвакуации участников аварии.