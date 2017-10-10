Комиссия изучает место крушения МиГ-29 в Подмосковье

Возле подмосковной деревни Дмитровцы разбился истребитель МиГ-29. Пилоты проводили тренировку и перед крушением успели отвести технику в безлюдное место. В Объединенной авиастроительной корпорации заявили о том, что летчики успешно катапультировались, а упавший самолет не принес никакого ущерба. На месте аварии работает экспертная комиссия, которая должна выявить причину падения. По предварительным данным, Миг-29 потерпел крушение из-за неисправности в системе управления.

Один из пилотов сейчас находится в реанимационном отделении больницы в Жуковском. Его жизни ничего не угрожает. Второй летчик уже отправлен домой. Разбившееся воздушное судно МиГ-29 УБ относится к экспериментальным единицам и на вооружении ВКС РФ не состоит.

Другой источник, имеющий отношение к сложившейся ситуации, рассказал о возгорании двигателя. Именно это стало причиной потери управления. Опытному экипажу удалось увести технику в безопасное место путем планирования.