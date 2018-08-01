Пациентка умерла во время операции в саратовской клинке «Terra Somnia» - СМИ

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На Telegram-канале «Сойкапересмешница» появилась тревожная информация о том, что девушка скончалась в операционной во время процедуры липосакции – удаления подкожного жира. Предположительно, пациентка умерла от большой потери крови, поскольку донорскую кровь просто не успели доставить вовремя. Также СМИ отмечают, что оперирующим врачом погибшей могла быть директор клиники пластической хирургии Светлана Вакула, однако эта информация пока не подтверждена. Стоит отметить, что на сайте «Terra Somnia», где указана биография хирурга, представлены грамоты и весьма почётный опыт Вакулы.

От самой клиники упоминании об инциденте или каких-либо комментариев не поступало. При этом это не первый случай, когда клинику обвиняют в смерти пациента из-за непредусмотрительности врачей. Осенью 2017 года после операции на веках из комы не вышел известный предприниматель Евгений Свердлов. Но заметим, что уже в состоянии комы он был переведён из частной клиники в областную больницу, где и умер. Тогда «Terra Somnia» заявила, что «ни один пациент клиники не пострадал от неправильных действий врачей или другого медицинского персонала».