Пассажир самолета сумел выжить благодаря ученику медицинского класса школы из Москвы

С 1 сентября 2015 года в российской столице реализуют проект «Медицинский класс в московской школе». Для 10- и 11-классников в его рамках проводят теоретические и практические занятия, в том числе, по оказанию первой помощи. По словам главы московского Депобразования Исаака Калины, каждый медицинский класс был открыт по итогам трехстороннего соглашения между конкретной школой, медицинским вузом и клиникой Москвы. За время обучения в медицинских классах школьники могут посещать такие вузы и клиники, получая необходимые знания.

Об эффективности проекта говорит событие за 25 февраля. Именно тогда ученик медицинского класса столичной школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь человеку. Школьник летел с мамой Илоной из Сочи в Москву, когда одному из пассажиров резко стало плохо по причине инфаркта. На борту врача не оказалось, но Богдан провел необходимые реанимационные действия и рекомендовал посадить борт в Воронеже. Тамошние медики направили мужчину в реанимацию, констатировав, что его жизнь была под угрозой, если бы не Богдан.







