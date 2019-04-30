НЛО продолжают тревожить Канаду: Над Великими озёрами появились три загадочных кольца – Уфологи

Непонятные природные явления продолжают возникать на североамериканском континенте. Альтернативная наука считает это проявлениями постоянной активности там внеземного разума.

В частности, уфологи полагают, что НЛО продолжают тревожить Канаду. В этот раз над Великими озёрами появились три загадочных кольца, которые опоясали заходящее в этом регионе Солнце.

NASA пока никак не спешит пояснять это явление. Официальная наука также не говорит, чем оно может быть вызвано. Соответственно, «развернулись» уфологи.

На фоне заходящего над Великими озёрами Солнца явственно видно три опоясывающих его кольца красного цвета. Этот факт был зафиксирован множеством очевидцев с самых различных ракурсов.

При этом, никаких отговорок о том, что это «северное сияние», быть не может ни в коем случае. Солнце садилось на западе, а не на севере.

Уфологи предположили, что это может быть связано с тем, что над Великими озёрами в момент захода светила появился большой избыток энергии, который и дал этот эффект.

Альтернативные учёные не исключают, что именно в этот момент со дна одного из этих больших водоёмов поднимался огромный НЛО.

Они предполагают, что инопланетяне находились под водой до темноты, чтобы уйти незамеченными. Однако, выброс энергии был такой силы, что не заметить это было нельзя.

По мнению уфологов, с Великими Озёрами связана тайна инопланетян, которая притягивает их именно в Канаду. Не исключено, что на их дне может находиться подводная база внеземного разума.

В целом, это вполне укладывается в их версию, что на Землю готовится масштабное инопланетное нашествие. Вот только с датой пока нет никакой определённости.