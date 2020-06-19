Адвокат: домашний арест Ефремова позволяет ему выпивать и принимать гостей

Юридические хитрости и расплывчатые формулировки предписаний дают актеру ряд вольностей, заявил Леонид Ольшанский.



По решению Таганского районного суда Москвы, 2 месяца актёр Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП, должен провести под домашний арестом. И пока артист соблюдает все предписания. Однако, как заметил юрист Леонид Ольшанский, даже в таких условиях у Ефремова есть возможность выпивать и принимать гостей.

Каким образом домашний арест позволяет актёру такие вольности, известный адвокат рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, все условия пребывания дома прописаны в 2 документах — определении суда и исполнительном производстве. В них указано, что Народному артисту запрещён выход в Интернет, использование телефона, за исключением звонков врачу или судебному приставу. Но расплывчатые формулировки и юридические хитрости открывают ему другие возможности.

Так, через своего адвоката Ефремов способен добиваться визитов родственников. Например, для получения еды несколько раз в день.

Кроме того, в предписаниях, по словам адвоката, нигде не сказано, что актёр не может употреблять алкоголь. Таким образом, это фактически разрешается и никем не контролируется.

Помимо этого, есть способы нарушения запрета на телефон, если кто-то из соседей спустит по верёвке гаджет на балкон обвиняемого. Но это всё же чревато последствиями. Если правда раскроется, то подследственный может переехать из дома в СИЗО.

Также Ольшанский заметил, что срок домашнего ареста Ефремова могут регулярно продлевать на 2 месяца, если следствие будет просить об этом. Но на такое суд и правоохранительные органы вряд ли пойдут из-за широкой огласки дела.