В лесах Туапсе замечены змеи свыше двух метров длиной

Сфотографировал рептилий начальник отдела по делам ГО и ЧС Туапсинского района.

В лесах под Тупсе в районе скалы Киселева местными жителями уже не раз были замечены двухметровые рептилии. Змеи живут в горном районе, отлично лазают по деревьям, свободно себя чувствуют в воде. Встречались экземпляры и свыше 2-х метров длиной.

Сфотографировал гигантов Игорь Урбонавичус, начальник ГО и ЧС в Туапсинском районе. Он пытается найти специалистов, которые смогут определить вид змей. Поскольку в этих краях таких раньше не было.

Видовую принадлежность рептилий никто из местных краеведов распознать не сумел. Поэтому Урбонавичус и решил опубликовать фото в газете «Туапсинские вести».

«Что краеведы могут сказать по данным экземплярам? Что это за змеи? Это не первый факт. Таких змей часто видят туапсинцы».

Фото с портала tuapsevesti.ru

Обычно здесь обитают полозы, желтопузики и медянки. Иногда встречаются гадюки. Большинство местных змей не опасны. И хотя в текущем году уже были обращения по поводу змеиных укусов, ничего серьезного зафиксировано не было.