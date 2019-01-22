В Приморье работника крупной электросети задержали за получение взятки

31-летний подозреваемый, по версии следствия, помог предпринимателю уклониться от оплаты электричества.

МВД России по Приморскому краю выпустило пресс-релиз, в котором сообщило о задержании 31-летнего работника крупной энергетической компании за получение взятки.

Следствие установило, что подозреваемый в 2017 году заменил расчётный прибор электрической энергии в торгово-развлекательном центре без законных на то оснований. В результате этих действий неназванный индивидуальный предприниматель смог избежать оплаты фактически потреблённой электроэнергии. Сам работник через посредников в Приморье получил взятку в размере 50 тыс. рублей. По неназванной причине, задержали приморца почти по прошествии трёх лет.

Видео взято с сайта 25.мвд.рф

На данный момент в отношении работника электросети проводятся следственные действия. Согласно ч.3 ст. 290 УК РФ, за свои действия его может ждать лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, при этом статья предусматривает штраф, в сорокакратном размере от суммы взятки.