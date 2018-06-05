В Башкирии главврача больницы обвинили в даче взятки

Медик уволен с должности по ходатайству республиканской прокуратуры, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Об увольнении Салавата Мурзагулова, которого обвинили в даче взятки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии. В прошлом году, тогда еще главврач Нуримановской ЦРБ, он передал через подчиненного 17 000 ₽ в Госкомитет по тарифам. Таким образом медик пытался избежать административной ответственности для подотчетной больницы за выявленные нарушения.

С того момента он находился под следствием. А прокуратура обратилась к министру здравоохранения Республики Башкирия Максиму Забелину с требованием об увольнении чиновника за дачу взятки.

Сам же Мурзагулов тем временем был переведен на другое место и назначен главврачом Салаватской городской больницы.

На сегодняшний день Мурзагулов уволен с занимаемой должности. Против него за дачу взятки возбуждено дело по ст. 291 УК РФ. Чиновнику грозит штраф, превышающий взятку в 30 раз и тюремное заключение до 8 лет.