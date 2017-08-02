В лесу под Липецком нашли «кладбище» противогазов

Уже есть реакция властей: депутат облсовета Андрей Трофименков написал обращение в Управление экологии.

Кладпище противогазов в лесу под Липецком. Источник фото: most.tv

Жительница поселка Дачный, что в Липецкой области, сняла и выложила в Сеть необычное видео. Она вышла в лес за ягодой и нашла неподалеку от улицы Писарева «кладбище» противогазов. Их там не одна сотня. Средства химзащиты сложены в мешки с маркировкой производителя и вывезены кем-то в лес.

Женщина комментирует: «Вот какую красоту нашла за березками… Рядом поле, где мальчишки играют в футбол… мы здесь убираем, а кто-то свалку устраивает… Берегите природу!».

Сегодня во «ВКонтакте» появился первый комментарий от властей. Депутат облсовета и член комитета по экологии Андрей Трофименков предположил, что кто-то видимо хотел продавать противогазы в связи с обострением вирусологической ситуации, «но не сложилось», а местные жители нашли свалку. Трофименков обратился в Управление по экологии Липецкой области с требованием найти и наказать нарушителей.

Сделать это будет нетрудно, так как мешки промаркированы. Данный факт позволит отследить всю цепочку от производителя до конечного покупателя, отмечают липчане в комментариях под видео.