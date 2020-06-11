В Приамурье топ–менеджера приговорили к тюрьме за взятку сотруднику ФСБ

Мужчину задержали в феврале при попытке передачи 1 млн рублей.

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В Приамурье топ–менеджера строительной компании приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ. Мужчина был задержан еще в феврале во время передачи 1 млн рублей работнику ведомства, который сообщил начальству о попытке подкупа.

В материалах дела говорится, что в обмен на указанную сумму 40–летний глава стройфирмы просил прекратить оперативно-розыскные действия в отношении организации, которая принадлежит ему и его жене. Также от сотрудника ФСБ требовалось вернуть уставные документы фирмы. Суд действия топ-менеджера квалифицировал как дачу взятки должностному лицу в крупном размере, в соответствии с ч.4 ст.291 Уголовного кодекса РФ. С целью взимания штрафа на имущество подсудимого был наложен арест.

Приговоренный к тюрьме имеет возможность обжаловать решения суда в установленные законом сроки, но маловероятно, что апелляционная инстанция изменит отношение к материалам дела с коррупционной составляющей, подтверждённые оперативной съёмкой.