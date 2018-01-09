В Белгороде сбежавшую пациентку с COVID-19 вернули в больницу

Женщина несколько часов находилась среди горожан.

Болеющая женщина, больничная палата; фото с портала Pixabay

Зараженная коронавирусом жительница Белгорода часами находилась среди горожан, прежде чем попала в руки медиков и полиции. Telegram-канал «Белгород №1» сообщил 2 июля в 22:38, что сбежавшую 45-летнюю пациентку с COVID-19 вернули в больницу. Сейчас правоохранители выясняют, где скрывалась женщина и с кем она успела проконтактировать, чтобы исключить дальнейшее распространение опасного вируса.

Напомним, утром 2 июня пациентка горбольницы №2 с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежала из больницы. В момент пересменки, когда медперсонал недостаточно контролировал обстановку в отделении, заражённая опасным вирусом сбежала из палаты прямо в халате, вышла через приёмное отделение и смешалась с толпой в стороне улицы Губкина. Побег пациентки попал на камеры видеонаблюдения.

Побег пациентки попал на камеры видеонаблюдения в больнице; фото сбежавшей пациентки из личного архива, фото из Telegram-канал «Белгород №1»

Дочка 45-летней пациентки сообщила, что её мать заранее готовилась к побегу, так как в палате обнаружили собранные вещи — она с собой ничего не взяла, передаёт Telegram-канал «Белгород №1». Также наследница бегуньи поделилась, что у её родственницы начался психоз на фоне инфекции: тремя днями ранее её перевели из РАО в обычную палату, и она делилась опасениями с близкими, что врачи лечат её неправильными препаратами и «хотят убить».