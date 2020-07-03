Крымский курорт Саки охватило зловонье

Мэрия города пресекает панику среди населения и пеняет на «цветение» воды, хотя многие жители считают, что причиной могла быть авария на местном химзаводе.

Саки охватило зловоние, виноваты «цветущие» озера. Фото: oka.fm, an-crimea.ru, multitour.ru

В городе Саки, известном своими грязелечебницами, переполох. Крымский курорт в самый разгар сезона оказался на грани экологической катастрофы, считают местные жители. А всё после того, как населённый пункт охватило зловонье неизвестного происхождения.

По сети уже расползаются слухи, что причина неприятного запаха в Саках — авария на местном химзаводе. Власти панику среди населения пресекают и объясняют дискомфорт природными условиями. Так, мэр курорта Александр Овдиенко у себя в Facebook объясняет, что зловонье вызвано «цветением» воды на мелководных озерах вокруг Сак, которое, в свою очередь, спровоцировала аномальная жара. Чиновник уверяет, что запах исчезнет, как только спадет температура. Сейчас она в Саках держится в районе 38 градусов по Цельсию.

Комментарий с сайта crimeapress.info

Слухи об аварии на химзаводе Овдиенко опроверг, подчеркнув, что предприятие не работает уже более 30 лет. Впрочем, многие жители Сак не доверяют мэру. Один из них под новостным сюжетом в местном интернет издании оставил такой комментарий: «Это пахнет продукт разложения пестицида, дихлордифенилтрихлорэтан, которым в 60–е года обильно обрабатывали Сакские озёра от комаров использовали без всяких ограничений».