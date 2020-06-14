Генпрокуратура сообщила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Трагедия в 1959 году случилась из-за снежной лавины и плохой видимости.

Генпрокуратура назвала причиной смертью группы Дятлова лавину и плохую видимость. Источники: newsland.com, anticorr.media

Генпрокуратура расследовала и сообщила причину гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. Ее озвучил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что изначально туристы поступили правильно, когда вышли в разрезы в палатке во время лавины и отошли от нее на 50 метров. Однако студенты не смогли вернуться обратно, когда стихия унялась, так как видимость составила только 16 метров. И это стало решающим фактором в смерти студентов. Туристы развели костёр, чтобы согреться, но мороз тогда достигал –40...-45 градусов Цельсия, и студенты замерзли насмерть.

Девять молодых людей во главе с Игорем Дятловым совершали лыжный поход по Уралу, но 2 февраля 1959 года все они погибли при таинственных обстоятельствах. На телах туристов не было обнаружено серьезных повреждений, в связи с чем возникли теории о вмешательстве инопланетян и мистических факторах. До 1970-х годов это дело оставалось под грифом «Секретно», а в 1970-х в СССР причиной смерти объявили стихию, с которой люди не могли справиться. Расследование возобновилось спустя 60 лет к нему привлекли экспертов-метрологов и сотрудников МЧС. Всего провели 9 экспертиз.