Исследователь из Вологды винит в трагедии на перевале Дятлова «стихийную силу»

На разгадку тайны гибели туристов ученого натолкнули записки из дневника одного из студентов.

Исследователь и журналист из Вологды Владимир Гарматюк приблизился к разгадке гибели студентов на перевале Дятлова в 1959 году. Прокуратура Свердловской области в лице Л. Н. Иванова прекратила уголовное производство по этому делу, так как на телах погибших не нашли следов борьбы, насильственной смерти. Все указывало на естественную причину. Следователи сошлись на том, что трагедия произошла из-за стихийной силы. Однако это заключение оказалось слишком размытым и породило слухи об НЛО, нападении Снежного человека.

Из дневника одного из студентов стало ясно, что температура была хоть и низкий, но приемлемой. К тому же студенты умели быстро конструировать походную печь для обогрева, обладали навыками ставить палатки. Поэтому Гарматюк не удовлетворился заключением следствия под руководством Иванова, а поднял отчет судмедэкспертов. Он свидетельствует, что у двоих погибших были сломаны ребра, а еще у двух человек обнаружились 6-сантиметровые трещины на черепе.

Журналист исследовал архивы и выяснил, что в ночь гибели студентов, с 1 на 2 февраля 1959 года люди наблюдали в небе яркую вспышку и последующий за ней мощный взрыв. Предположительно, это взорвалась ступень ракеты, которая отклонилась от полетного курса. От ударной волны и содрогнулся снежный массив. Слой наста утратил целостность и съехал вниз, как тяжелый «лист фанеры» из нескольких слоев. Студенты же растопили печь во время метели, поэтому жаркий воздух расплавил снег в ледяную корку, а ветер столкнул тяжелый кусок наста на палаточный лагерь ребят. Журналист винит взрывную волну в том, что этот ледяной карниз рухнул прямо на голову туристов.

Это объясняет травмы у четырех погибших. Остальные же приняли падение многослойного наста за сход лавины и бросились бежать, даже не позаботившись об экипировке. Эта «стихийная сила» и погубила их.