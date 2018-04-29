В массовом ДТП под Ростовом погиб человек, еще семеро пострадали

Среди пострадавших в аварии в Аксайском районе оказались трое детей.

В массовом ДТП под Ростовом погиб человек. Источники: vop.ru, newsgeorgia.ge

12 июля в 08:00 под Ростовом-на-Дону произошло массовое ДТП, в котором один человек погиб, и еще семеро получили травмы. В Аксайском районе на 1045 километре трассы М-4 «Дон» автомобиль Chrysler столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который совершал движение в правом ряду. Легковушка от удара врезалась в следовавший по пути Hyundai Solaris. 35-летний мужчина, который был за рулём, и три пассажира этого авто пострадали, еще одна женщина скончалась.

41-летний шофёр Hyundai Solaris также получил травмы, как и два его пассажира. Среди пострадавших оказались трое детей — двое в первой иномарке и еще один ребенок находился во втором легковом авто. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии и устанавливают виновника ДТП.

Источники 1rnd.ru и «Вперёд (г. Батайск)» сообщили, что погибла не пассажирка Chrysler, а сам водитель, ссылаясь при этом на представителей отдела пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области. По их данным, шофёр скончался на месте до прибытия медиков.