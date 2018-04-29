В ДТП в Ленобласти один человек погиб и пятеро пострадали

В Кировском районе ночью не разъехались легковой Chevrolet и микроавтобус Ford.

ДТП произошла из-за трагической неосмотрительности водителя Chevrolet. Фото: ВК Дорожный инспектор.

По сообщению пресс-службы УГИБДД Петербурга и Ленобласти, в Кировском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

По предварительной информации, водитель Chevrolet совершал левый поворот, не предоставив преимущества автомобилю Ford с четырьмя пассажирами. Из-за трагической неосмотрительности случилось столкновение автомобилей, после которого 50-летний владелец легковушки скончался на месте.

Ехавшие в микроавтобусе три женщины, одна из которых — пожилая, получили тяжёлые травмы. Ещё один пассажир — 27-летний мужчина получил серьёзные повреждения. Пострадал также 65-летний водитель Ford. Прибывшая «Скорая помощь» отправила травмированных участников ДТП в ближайшую больницу. По факту столкновения автомобилей проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на Европейском проспекте Петербурга перевернулась машина с 4 пассажирами. Никто из ехавших в легковушке не пострадал.