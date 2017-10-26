Die Welt: Затопление горящего корабля ВМФ США грозит крупной экологической катастрофой

На борту судна находится несколько млн т горючего, сообщает немецкое издание.

Пожар на флагмане ВМФ США грозит экологической катастрофой. Фото: Global Look Press, Pixabay





Флагман ВМФ США универсальное десантное судно Bonhomme Richard горит уже 4 сутки. Прогнозируется, что он полностью выгорит изнутри. Уже сейчас отмечается, что некоторые опорные металлические конструкции повреждены. В случае затопления горящего судна, в воду попадут более 3,7 млн тонн топлива. Цифру озвучил ранее контр адмирал Филип Собек. И это грозит крупной экологической катастрофой в акватории Сан-Диего, пишет Die Welt.

Береговой охраной штата Калифорния привлечены специалисты, имеющие опят ликвидации последствий крупных разливов нефти. Совместный план действий уже разработан.

Корабль загорелся 12 июля от взрыва на нижней палубе. В его тушении принимают участие несколько сотен пожарных, морская и авиатехника. Пострадало 17 военных и 4 гражданских. В случае полного сгорания, это станет второй крупной потерей США после потери авианосца Lexington в 1942 г. И самой значительной. Модернизация Bonhomme Richard в 2018 году обошлась в $250 млн, а его постройка в 1997 году — $761 млн.

Самой вероятной версией взрыва пока считается несоблюдение правил пожарной безопасности.