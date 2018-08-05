В Финляндии из-за токсичного пожара эвакуировали город

По словам очевидцев, запах горящего парафина с полыхающего свечного завода разносится более чем на 32 километра по округе.

О пожаре на заводе по производству свечей в городе Сало стало известно около шести часов утра. Пожарные специалисты считают, что возгорание началось в районе складов предприятия – сейчас они доверху наполнены свечами, готовыми к отправке на рождественские ярмарки.

По оценкам пожарных, на территории предприятия горит не менее 200 тонн парафина. Огонь быстро перекинулся на производственные цеха и офисы, он уже охватил около 10 тысяч квадратных метров. Горение парафина выделяет едкий токсичный дым, несущий угрозу здоровью людей. Поэтому более 300 жителей города из соседних домов эвакуированы. Тем же, кто остался, рекомендуют оставаться в закрытых помещениях и не выходить на улицу.

На ликвидации пожара заняты 30 пожарных расчетов и спецтехника. Ситуация осложняется тем, что тушить парафин водой невозможно. Поэтому огнеборцы пытаются подавить огонь другими средствами.

Пока что о пострадавших на пожаре не сообщается. Причины возгорания также не установлены.