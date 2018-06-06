В Антверпене из-за токсичного пожара в порту эвакуируют суда и просят жителей не выходить на улицу

Власти бельгийского Антверпена призвали граждан оставаться в домах и держать закрытыми окна, а также создали двухкилометровую зону безопасности вокруг порта в связи с масштабным токсичным пожаром.

Как сообщают западные СМИ, в портовом складе, где начался пожар, хранились около 5 тысяч тон сульфида никеля. Это соединение является канцерогеном, кроме того, выделяет крайне зловонный и токсичный густой дым. Огонь распространился на площади в 6 тысяч квадратных метров. Поэтому власти города приняли решение эвакуировать работников порта, близлежащих предприятий, а также суда - всего зона эвакуации охватывает 1,8 километра.

Кроме того, жителям города, чьи дома находятся в припортовой зоне, эксперты рекомендовали без надобности не выходить на улицы, держать окна и двери плотно закрытыми. Водителям же советуют не пользоваться системой вентиляции авто.

Сообщается, что в порту работает несколько десятков пожарных расчетов. Координирует работы по ликвидации ЧП мэр Антверпена.