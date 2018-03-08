Информационные системы позволяют отслеживать даже температуру в больницах

Современные технологии в российской медицине стали появляться 6 лет назад с назначением на должность министра здравоохранения Вероники Скворцовой. В настоящее время информационными системами оснащены практически все учреждения здравоохранения, позволяя в режиме реального времени отслеживать все данные: от уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания и статистике о заболеваемости, до средней температуры по больнице.

Относительно новым направлением в здравоохранении является телемедицинская система, охватывающая 20 национальных медицинских исследовательских центров и 700 региональных медицинских организаций. В рамках данной системы врачи могут взаимодействовать по сложным вопросам.

Благодаря информатизации стало возможным внедрение системы непрерывного образования, позволяющей врачам узнавать о последних исследованиях прямо на рабочем месте. Также система позволяет сдавать квалификационные экзамены.

Важным аспектом является безопасность персональных данных. Государство гарантирует полную конфиденциальность и охрану личных данных пациентов. Как отметил президент Владимир Путин, система Минздрава РФ настолько надежна, что смогла устоять даже перед хакерскими атаками, взволновавшими весь мир.