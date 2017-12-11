Диетолог из Америки озвучила четыре причины усталости в течение дня

Усталость можно регулировать. Об этом рассказала Мелисса Майер – диетолог из США, пояснив, как можно меньше уставать в течение дня, немного скорректировав свой образ жизни, а также как некоторые вредные привычки на это влияют.

Первой в списке таких привычек – недостаточное количество железа в организме, который помогает переносу кислорода к мозгу и мышцам. В целом самочувствие и состояние человека ухудшается при нехватке этого компонента. Железо содержится в рыбе, курице, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.

Отказ от сложных углеводов в погоне за стройным телом может привести к негативным последствиям, объясняет Мелисса Майер. В данном пункте совет – употреблять макароны твердых сортов, а также хлеб и всевозможные каши.

И, соответственно, недостаточности энергии обязаны фастфуд, алкоголь, сахаросодержащие продукты. Как известно, от таких вредных привычек лучше избавляться и заменить их обилием овощей, фруктов и молочной продукцией.

Головную боль и неустойчивое психическое состояние может спровоцировать недостаток воды, которая необходима достаточном количестве организму.