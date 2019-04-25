Специалисты объяснили: Кому «противопоказана» квашеная капуста?

Квашеная капуста содержат массу полезных веществ. Но как выяснилось, она может нанести и «значительный вред».

Отёк – неприятное явление, поспособствовать его появлению может квашеная капуста, поскольку содержит в себе много соли. Людям, «живущим с гастритом», настоятельно не рекомендуется добавлять в рацион питания это блюдо, ведь содержащаяся в нём уксусная кислота может вызвать желудочные боли.

Людям с проблемами щитовидной железы может нанести вред, как квашеная капуста, так и свежая. Продукт способствует выведению из организма йода.

Эндокринная система людей в возрасте работает не так эффективно как в молодости, в связи с этим, большое количество солёных продуктов употреблять им не рекомендуется. Игнорирование этого совета может привести к резким перепадам давления и увеличит риск появления инсульта, отмечают врачи.

И напоследок, специалисты посоветовали не пробовать недостаточно засоленную капусту, ведь в недоделанном продукте могут находиться болезнетворные бактерии, которые способны вызвать отравление.



