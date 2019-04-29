Медики установили, какое количество алкоголя может «угробить» печень

Точный прогноз для каждого отдельного случая является сложным делом. Влияние оказывает не только количество выпитого, но и пища, которую употребляет человек.

В то же время медики попробовали спрогнозировать количество алкоголя, которое способно потенциально «угробить» печень. Также они дали и ряд своих советов.

Специалисты отметили, что, в случаях, когда печень уже повреждена, принятие даже небольших доз спиртного может в течение очень скорого времени привести этот орган в совершенно плачевное состояние.

Поэтому, таким людям советуют выпивать не более чем одну небольшую дозу крепкого алкоголя раз в семь дней. Самым лучшим будет вообще прекратить его употребление.

Негативным фактором является и то, на протяжении какого времени человек уже злоупотреблял алкогольными напитками. При их ежедневном приёме даже в небольшом количестве, риск приобретения цирроза повышается многократно.

Медики подсчитали, что выпивающий понемногу, но ежедневно, человек может «угробить» свою печень через 10-15 лет.

Улучшить состояние этого органа возможно, если просто бросить пить. Когда случай уже не является запущенным, то печень восстановится со временем сама. Никакие дополнительные лекарства для этого не потребуются.