Врачи призывают быть острожными и не путать травяные отвары с обычным чаем

Врачи рекомендуют принимать не более 200 граммов травяного отвара в сутки и четко следовать инструкции на упаковке. В противном случае, лекарственные травы могут нанести вред.

Одной их популярных трав является Мать-и-мачеха – это отхаркивающее средство. Но, как оказалось, не без изъяна. Есть в нём и токсичные вещества - пирролизидиновые алкалоиды, они могут привести к застою крови. Отвар, из этого растения, может неблаготворно сказаться на людях с болезнями сердца или астматиках.

Ландыш майский используется в лекарственных целях, но в разумных дозах. При этом десять сырых ягод этого растения могут привести к остановке сердца.

Употребление отвара из мяты перечной может вызывать послабление мочевого пузыря. Происходит это потому, что вещества, содержащиеся в ней, чрезмерно расслабляют гладкую мышечную мускулатуру и в мочевом пузыре в том числе.

Крапива - помощник в борьбе со многими недугами. Но, всё же, врачи не советуют употреблять отвар из этого растения при беременности, ведь он повышает сократительную способность матки, другими словами обладает сильным абортивным действием.

Известный антидепрессант – зверобой. Но, если принимать его более месяца, могут появиться боли в печени, запоры и привкус горечи во рту.



