Врачи: Леденцы от кашля могут быть опасными

Леденцы от кашля – доступное средство от первых спазмов, кроме этого, его продают без рецепта, но, как оказалось, это лекарство может и нанести вред организму.

Дело в том, что большинство леденцов от кашля не устраняют саму причину кашля, то есть, сладкая таблетка облегчает только сам симптом. Таким образом, временно устранив спазм, человек откладывает визит к врачу, при этом болезнь всё дальше развивается. Врачи предостерегают: леденцы от кашля можно применять только вместе с составленным курсом лечения.

Некоторые таблетки способны даже блокировать кашель. Происходит это при мокром кашле следующим образом: иногда слизистая самостоятельно «выгоняет» вирус через кашель, а леденец блокирует приступ и «загоняет» все вредоносные микроорганизмы обратно. Впоследствии, вирус продолжает прогрессировать и приводит к осложнениям. В связи с этим, специалисты рекомендуют приобретать препараты с отхаркивающими компонентами.

Помимо всего прочего, в состав многих леденцов входит немалое количество сахара, который, как известно, опасен для тех, у кого диабет.

Вывод: перед тем как применять препарат при кашле, стоит посетить доктора, который составит правильный курс лечения и обозначит в нём «нужные» леденцы от кашля.



