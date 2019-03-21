Смертность от рака в России начинает снижаться – Голикова

Основным фактором считается повышение доступности химиотерапии. В этом году федеральный бюджет выделил для этого 70 млрд рублей.

Вице-премьер Голикова полагает, что именно это стало главным фактором того, что смертность от рака в России начинает снижаться. Онкобольным химиотерапия стала более доступной.

На протяжении первого квартала этого года таким лечением воспользовались более 135 тысяч граждан. Главным, как полагает Голикова, это осуществлять контроль, чтобы химиотерапию не заканчивали после первого или второго курса, как это, зачастую, было ранее.

Её нужно проводить полноценно, в соответствии с тем, что гласят клинические рекомендации и стандарты по оказанию медицинской помощи. Это должно распространяться и на стационарный этап, и на дневной стационар, и на амбулаторное лечение.

Голикова считает, что региональным медикам следует отнестись к этому самым серьёзным образом. Тем более, что российское правительство собирается каждый месяц мониторить организацию именно такого лечения.

Голикова проинформировала, что к первым результатам в лечении рака в правительстве РФ относятся очень осторожно. Однако, нельзя отрицать того, что в первом квартале смертность от него понизилась на 1,6%.

Также очень важной является своевременная диспансеризация. Появление рака необходимо выявлять на самой ранней стадии.

Голикова , в связи с этим напомнила о поручении Владимира Путина. Согласно нему, диспансеризация пациентов России станет возможной на протяжении вечерних часов, а также по субботам.