Инфаркт могут предсказать изменения на коже – Учёные

Ранее считалось, что главными симптомами приближающегося грозного явления является боль в груди и нехватка воздуха. Однако, последние исследования показали, что предупреждением об этом могут быть и изменения на кожном покрове.

К такому выводу пришли американские учёные, работающие в Академии дерматологии. По их убеждению, инфаркту могут предшествовать изменения, происходящие на коже.

В частности, это может проявляться как сыпь. Она выглядит, как мелкие полупрозрачные бугорки. Это уже один из симптомов того, что в организме зародился смертельный недуг.

Такие высыпания свидетельствуют о том, что уже происходят жировые отложения холестерина. Учёные советуют, чтобы предупредить инфаркт, лучше обратиться к медикам.

Местом появления таких бугорков могут быть не только кожа, но и ногти. Причиной их появления является чрезвычайно высокое содержание в крови триглицеридов.

Если своевременно прибегнуть к лечению, их уровень может быть достаточно быстро понижен. Таким образом, произойдёт профилактика возникновения проблем в сердечно-сосудистой системе.

Также, грядущую опасность могут характеризовать появление под ногтями мелких фиолетовых или красных линий.

После этого вполне может последовать возникновение резкой боли в груди или, даже, в одной из рук, и сильное головокружение.

Учёные напоминают, что приверженность правильному питанию и активному образу жизни может намного понизить риск того, что неожиданно возникнет инфаркт.