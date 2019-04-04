Сердцу не будет угрозы, если пить не больше 6 чашек кофе в день – Учёные

Этот вопрос является очень актуальным для многих. Считается, что повышенная доза кофеина может стать настоящей проблемой для здоровья.

Австралийские учёные, работающие в Университете Южной Каролины, решили заняться этим вопросом. Согласно результатам их исследований, сердцу не будет никакой угрозы, если пить не больше 6 чашек кофе в день.

Этому предшествовало масштабное исследование. В нём участвовало до 350 тысяч людей.

В итоге, учёные установили, что человек, в зависимости от состояния его здоровья, вполне может выпить в день 6 чашек кофе. А вот, уже седьмая сразу на 22% повышает риск того, что могут возникнуть проблемы с сердечными заболеваниями.

В эксперименте участвовал контингент, возраст которого находился в пределах 37-73 года. Исследование выявило, что шесть чашек бодрящего напитка пьют регулярно считанные единицы. Большинство употребляет, в среднем за сутки, 1,5 чашки.

Это поясняется тем, что люди с учащённым сердцебиением самоограничиваются в потреблении этого напитка, чтобы их самочувствие не ухудшилось.

Те, кто выпивают до 6 чашек кофе, просто не восприимчивы к воздействию кофеина на организм. Однако, седьмая чашка станет представлять и для них существенную угрозу.

При этом, не только для сердца, но и для остальных функций всего организма.

А вот одна чашечка бодрящего напитка, включённая в ежедневное меню, вполне может понизить риск сосудистых и сердечных заболеваний.

Ряд специалистов полагает, что горячий чай намного более вреден. Он существенно повышает риск развития в пищеводе злокачественных опухолей.