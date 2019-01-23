Ежедневный приём аспирина повышает риск кровоизлияния в мозг – Учёные

В особенности специалисты не рекомендуют заниматься этим молодым людям. Тем более, если у них низкая масса тела.

Тайванские учёные, работающие в Университете Чанг Гун, выяснили, что ежедневный приём аспирина может привести к чрезвычайно неприятным последствиям. В частности, это значительно повышает риск кровоизлияния в мозг.

Базой для исследования были почти 130 тысяч человек, чей возраст составлял 42-74 год. Респондентов поделили на три группы. Одна принимала аспирин в низких дозах. Участники других получали вместо лекарств плацебо.

В результате, учёные зафиксировали, что постоянный приём аспирина привёл к риску того, что появится внутричерепное кровоизлияние, в размере 0,63%. У принимавших плацебо, этот показатель 0,46.

Таким образом, ежедневный приём аспирина даже в малых дозах существенно повышает риск того, что может возникнуть кровоизлияние в мозг.

Более того, учёные в ходе своих исследований вообще поставили под сомнение, что аспирин даёт положительные эффекты с учётом возникающих рисков.

С учётом возможности появления серьёзных осложнений, учёные-медики рекомендуют не применять столь опасную профилактику сердечно сосудистых заболеваний. В противном случае можно получить совершенно противоположный эффект в виде внутричерепного кровоизлияния.

Принимать аспирин следует лишь тем, у кого вероятность заболевания сердца очень велика.

В то же время, американские учёные, работающие в Университете Сан-Франциско, продолжают утверждать, что при ежедневном приёме аспирина выживаемость онкобольных повышается, приблизительно, на 78%.