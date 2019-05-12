«Еда может стать средством лечения»: Учёные назвали семь эффективных привычек

Оказывается, целый ряд продуктов вполне способен самостоятельно справляться с большим рядом болезней. Не потребуются даже медикаменты.

Оказывается, еда вполне может стать достаточным средством лечения от ряда воспалений или инфекционных заболеваний. Учёные, работающие в области здоровья и медицины, назвали семь эффективных привычек, которые поспособствуют этому.

Во-первых, нужно предпочитать продукты, в которых много кальция. Это бобовые, листовые овощи, орехи и семена.

Далее идёт употребление имбиря и куркумы. Они эффективно справляются с появлением боли в кишечнике или для снятия воспалений. При этом, имбирь может бороться не только с инфекциями. Он хорош для того, чтобы улучшили свою работу нервная система и головной мозг.

Эта специя отличается тем, что имбирь сохранит своё эффективное действие даже, если его просто добавлять в чай.

Рыбий жир также отлично помогает, чтобы справиться с болевыми ощущениями. Однако, не следует определять его дозировку самостоятельно. Лучше обратиться по этому поводу к лечащему врачу.

Обычные томаты, в их самом разнообразном виде, способны к подавлению неприятных симптомов от негативного воздействия солнечных лучей.

При заболеваниях в печени, сердечно-сосудистой системе или при колитах, очень эффективным является употребление в пищу винограда и черники.

Если воспалительные процессы происходят в сосудах, следует вспомнить о метилсульфонилметане, который очень богат серой.

Не исключается и применение витаминных добавок, однако, чтобы они не нанесли вред здоровью, требуется предварительная медицинская консультация.

В то же время, злоупотреблять этими продуктами для излечения конкретных проблем не стоит. Их чрезмерное употребление может повлечь для конкретного человека появление других негативных последствий.

А, в целом, как утверждают учёные, совершенно необязательно прибегать к кардинальному изменению привычного образа жизни, чтобы победить целый ряд болезней.

Достаточно провести лишь некоторую коррекцию своего питания. Этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы справиться со многими «болячками» без медикаметозного вмешательства.

Учёные, таким образом, ещё раз напомнили о пользе некоторых продуктов для улучшения состояния человеческого здоровья. Главным является соблюдение давно известного правила. Не перелечись.

Тогда всё будет в полном порядке. И не потребуется травить организм различными химическими препаратами.